Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm komt later deze maand naar de Nintendo Switch

Vandaag is er eindelijk een releasedatum naar buitengekomen!

Eerder dit jaar werd er in augustus bekendgemaakt dat Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm naar Nintendo’s hybride console ging komen. Ondanks dat we wisten dat het actie-avonturenspel herfst gepland stond, was er op dat moment nog geen exacte releasedatum naar buiten gebracht. Gelukkig is deze vandaag door ontwikkelaar Cornfox & Bros onthuld. Vanaf 28 oktober kunnen Nintendo Switch-bezitters namelijk aan de slag met het tweede deel uit deze serie.

In Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm ga je op avontuur met een jonge ridder in de magische wereld van Gaia. Het spel speelt zich duizend jaar voor het eerste deel af. De titel bevat meer van 20 uur aan gameplay waarin je gevechten aangaat, puzzels oplost en mysterieuze dungeons onderzoekt.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.