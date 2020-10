Digimon Survive update, loopt misschien vertraging op

Gaat de game de release in 2020 nog halen?

Het Ontwikkelingsproces van Digimon Survive gaat niet over rozen. Sinds zijn aankondiging in 2018 is de game al een paar keer vertraagd, en een precieze release datum is nog steeds niet gegeven. Officieel staat hij nog steeds gepland voor dit jaar, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Nadat een fan op twitter vroeg hoe het met de game ging had Digimon Survive producer Kazumasa Habu namelijk het volgende te zeggen:

“I apologize for worrying you. We’re currently reviewing the development team structure and refocusing the schedule for Digimon Survive. We’re coordinating with all parties concerned and plan to make an announcement on the situation in the near future. I apologize to everyone who has been looking forward to the game, but I ask that you please wait a while longer.”

Officieel is de game nog niet vertraagd, dus er is nog hoop. We houden jullie in ieder geval op de hoogte.

Digimon Survive wordt een Survival SRPG die 2D en 3D combineert met veel verschillende genres. Gesprekken worden veelal weergegeven in 2D afbeeldingen en de speler zal verschillende keuzes krijgen die invloed hebben op het vervolg van je avontuur.