Nintendo opent Super Nintendo World in lente 2021

Komend voorjaar kunnen bezoekers muntjes verzamelen in Super Nintendo World!

Universal Studios Japan heeft laten weten dat Super Nintendo World in de lente van 2021 open moet gaan voor bezoekers. Super Nintendo World wordt een nieuw gedeelte van het Universal Studios attractiepark in Japan. Het Nintendo-themagedeelte is al enige tijd in aanbouw. Voorheen stond op de planning om rond dezelfde tijd te openen als de Olympische zomerspelen van 2020 in Tokyo. Wegens de coronapandemie moest de opening echter verschoven worden.

Daarnaast is bekend geworden dat bezoekers vanaf 16 oktober welkom zijn in een gloednieuw Mario café en winkel. Vanaf volgende week vrijdag zijn deze te vinden in het Hollywood gedeelte van het park. In het café en de winkel zijn er versnaperingen en merchandise te koop met een Mario- en Luigi-thema.

Super Nintendo World staat compleet in het thema van Nintendo. De attracties die uitgelekt zijn laten voornamelijk een Mario- en Donkey Kong-thema zien, maar in de toekomst is het de bedoeling dat meer Nintendo series een plek krijgen in het park.