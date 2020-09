Vergelijkingsvideo Ori and the Will of the Wisps

De video vergelijk de Switch en Xbox One versies.

Ori and the Will of the Wisps kwam afgelopen donderdag plotseling naar de Switch. De game is eerder al verschenen op de PC, PS4 en Xbox, en youtube kanaal ElAnalistaDeBits heeft nu de Xbox versie met de Switch versie vergeleken. Hierin wordt o.a. naar de FPS, resolutie en lighting gekeken.De video kun je hieronder bekijken.

Ori and the Will of the Wisps is een vervolg op de eerder verschenen Ori and the Blind Forest. De game is een metroidvania, waarin jij de rol aanneemt van guardian spirit Ori, en het verhaal gaat verder waar Ori and the Blind Forest ophield.