The Last Campfire verschijnt plotseling op de Nintendo eShop.

Vanaf morgen kunnen wij ook aan de slag met deze titel.

Eerder dit jaar werd er tijdens een Indie World Showcase door Hello Games aangekondigd dat The Last Campfire onder andere naar de Nintendo Switch ging komen. Vandaag is dit spel inene uit het niets op de Nintendo eShop verschenen in Australië en Japan. Zoals je in de beschrijving van onderstaande video kunt zien, kunnen wij Europeanen vanaf morgen ook met deze titel aan de slag.

In The Last Campfire volg je het avontuur van een mannetje die verloren lijkt te zijn in de wereld. Hij is namelijk op zoek naar de zin van het leven terwijl hij allerlei puzzels op moet lossen. Terwijl je door de wereld dwaalt, ontdek je nieuwe geheimen en ontmoet je verschillende personages. Jouw einddoel is om The Last Campfire aan te steken.

In onderstaande video neemt Sean van Hello Games met je door wat je van deze titel kunt verwachten.