Nieuwe Paper Mario-beloning op My Nintendo

Krijg nu een memoblokset voor 400 platinum punten!

De laatste tijd komen er regelmatig fysieke beloningen beschikbaar via My Nintendo. Afgelopen week kon je al een boodschappentas met het Dodo Airlines-logo bestellen uit de game Animal Crossing: New Horizons. Vandaag is de volgende beloning alweer beschikbaar!

De nieuwe beloning bestaat uit twee memoblokken met opdruk van Paper Mario: The Origami King. Beide blokken hebben 50 blaadjes en ze zijn 12 cm bij 12 cm groot. Beide memoblokken zijn voor 400 platinum punten te krijgen via deze pagina. Daarna kun je ze via hier bestellen met de verkregen code in de My Nintendo Store, waar €6,99 verzendkosten bijkomen. Wel kun je de verzendkosten alleen betalen met een creditcard.