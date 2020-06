Grafische vergelijking Blair Witch: Switch vs Xbox One

Hoe groot zijn de verschillen tussen deze versies?

Blair Witch is al een tijdje uit op andere platformen, en is gisteren ook eindelijk op de Switch verschenen. Benieuwd hoe het daarop draait? Een video is nu verschenen die de Xbox One versie met de Switch versie vergelijkt. Die video bekijk je hieronder.

Duistere bospaden, vreemde verschijningen, een camera en je hond. Dat zijn de ingrediënten voor Blair Witch, en verhaal gedreven psychologische horror game. De game is gebaseerd op de gelijknamige filmserie, en volgt het verhaal van Ellis Lynch. Deze oud-politieagent is een zoekactie gestart om een vermist kind te vinden in de donkere bossen van Black Hills. Hij wordt vergezeld door zijn trouwe viervoeter Bullet, die hem op verschillende manieren kan helpen tijdens zijn avontuur.