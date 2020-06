Legends of Ethernal aangekondigd voor Nintendo Switch

Actie-avonturenspel Legends of Ethernal komt herfst 2020 naar de Nintendo Switch!

Legends of Ethernal, gemaakt door Lucid Dreams Studios, komt in de herfst naar Nintendo Switch. Dat is aangekondigd door Natsume. Het spel gaat over een jongen, die op een doodnormale dag thuiskomt en erachter komt dat zijn ouders weg zijn. Na deze tragische gebeurtenis gaat hij op reis om zijn ouders te vinden. Maar wat hij tijdens die reis ontdekt zal zijn wereld voor altijd veranderen…

Legends of Ethernal is een single player actie-avonturenspel. Je speelt in 2D en je moet tijdens je reis vele puzzels oplossen. Ook zijn er genoeg vijanden om te verslaan. Knutsel je eigen spullen in elkaar om je door de dungeons te helpen en verzamel wapens om steeds sterker te worden! Qua moeilijkheidsgraad is er ook voor ieder wat wils, het kan van kindermodus tot hardcore-modus gespeeld worden.

Benieuwd naar Legends of Ethernal? Bekijk hieronder een trailer!