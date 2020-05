Vervolg op Sonic the Hedgehog-film in de maak

Gaan Sonics avonturen op de aarde verder?

De Sonic the Hedgehog-film van afgelopen winter verscheen was een behoorlijk succes voor Paramount Pictures en SEGA. Vannacht hebben beide bedrijven bevestigd dat een vervolg in de maak is. De nieuwe film zal wederom deels live-action zijn, met eenzelfde team van filmmakers. Jeff Fowler neemt plaats op de regisseursstoel, Pat Casey en Josh Miller schrijven het script. Daarnaast produceren Neal H. Moritz, Toby Ascher en Toru Nakahara de film, terwijl Hajime Satomi, Haruki Satomi en Tim Miller uitvoerend producent zijn. De film is op dit moment nog in de eerste ontwikkelingsfase, dus aan casting of het bepalen van de startdatum voor productie is het team nog niet toegekomen.

In de eerste film volgden we het eerste avontuur van de blauwe snelheidsduivel Sonic the Hedgehog (Ben Schwartz) op Aarde, nadat hij van zijn eigen wereld heeft moeten vluchten. In onze wereld wordt hij ontdekt door zijn nieuwe vriend Tom (James Marsden), met wie hij op de vlucht slaat voor de kwaadaardige Dr. Robotnik (Jim Carrey). Het einde van de film laat al voorzichtig de deur openstaan voor een vervolg.

