Pokémon Sword & Shield DLC komt eraan

Er is al een tijdje geen nieuws meer uitgebracht over de Isle of Armor- DLC voor Pokémon Sword en Shield. Echter lijkt deze in juni uit te komen.

Volgens het Spaanse Twitter-kanaal Centro Pokémon komen er met de Isle of Armor-DLC 21 nieuwe moves. Deze nieuwe moves hebben dataminers kunnen vinden in de Pokémon Home app. Sommige moves zijn afkomstig van nog niet eerder verschenen Pokémon, zoals Kubfu en zijn evolutie Urshifu. Dit is een nieuwe legendarische Pokémon die zijn opwachting zal maken in het spel.

De volledige lijst bestaat uit de volgende moves:

Expanding Force

Steel Roller

Scale Shot

Meteor Beam

Shell side arm

Misty Explosion

Grassy Glide

Rising Voltage

Terrain Pulse

Skitter smack

Burning JealousyLash Out

Poltergeist

Corrosive Gas

Coaching

Flip Turn

Triple axel

Dual Wingbeat

Scorching Sands

Jungle Healing

Wicked Blow

Surging Strikes

Eerder konden we je al melden dat je tijdelijk nieuwe Pokémon en items kunt krijgen via mystery gifts. Daarover kun je hier meer lezen. De uitbreidingspas kost €29,99. Hierbij krijg je twee verschillende DLC-pakketten. Voor Pokemon Sword/Shield en de uitbreidingspas betaal je €89,99.