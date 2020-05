Did You Know Gaming? over Wii geheimen en censuur

Wist jij dit allemaal?

De mannen van het YouTube-kanaal Did You Know Gaming? hebben weer een nieuwe video klaarstaan. In deze video vertellen ze allerlei feitjes over de Nintendo Wii. Wist jij bijvoorbeeld dat je met bepaalde gebruikersnamen niet online mocht racen in Mario Kart Wii? Of dat Mario Party 8 teruggeroepen werd in het Verenigd Koninkrijk? Voor meer van zulke feitjes kun je de video hieronder bekijken.