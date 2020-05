Organisatie achter Game Awards komt met 4-maanden durende Summer Game Fest

Weet dit het leed van de geannuleerde E3 iets te verzachten?

Geoff Keighley, de man achter The Game Awards, heeft via Twitter het Summer Game Fest aangekondigd. Het is een 4-maanden durend evenement welke wordt omschreven als een “viering van videospellen door de game-industrie”. Uitgevers zullen met nieuws komen, spellen worden getoond en er komen in-game events.

Het evenemt zal starten met fase 1, deze biedt nieuws van 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, EA, PlayStation, Private Division, Riot Games, Square Enix, Steam, Warner Brothers en Xbox. Binnenkort moet meer informatie volgen over het evenement.

Opvallend is dat Nintendo niet in het lijstje met uitgevers staat die meedoen aan het Summer Game Fest. Of dit betekend dat ze helemaal geen onderdeel van het evenement zullen vormen is nog niet bekend. Zodra meer details bekend worden, houden we je op de hoogte.