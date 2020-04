[Review] MotoGP 20

Een nieuw deel, een nieuwe kans. Weet de nieuwe versie beter mee te komen met concurrerende versies?

MotoGP-fans kunnen sinds enkele jaren ook op een Nintendo-platform genieten van de serie. Milestone brengt sinds de 2018-editie jaarlijks ook een nieuw deel naar de Switch. En ondanks dat de spellen tot nu toe niet ‘slecht zijn’, voelen deze wel iets aan als een gemakkelijke port. Geen online en lokale split-screen multiplayer bleek telkens het grootste gebrek. Hoe pakt de nieuwste versie uit?

Inhoudelijk weer dik in orde

Ook dit jaar is er inhoudelijk niet al te veel op de game aan te merken. Elke rijder en elk team dat aanwezig is in de MotoGP, Moto2, Moto3, is ook aanwezig in het spel. Samen met de 19 racebanen van het lopende toernooi is de game hiermee dus vrij compleet. Daarnaast zijn legendarische Europese circuits zoals Silverstone en Le Mans natuurlijk ook van de partij. Zo kun je aan de slag met hele seizoenen met je favoriete racer. Je kunt ook je eigen persoonlijke MotoGP-avatar volledig aanpassen en hiervoor zijn flink wat mogelijkheden aanwezig. Milestone weet de games in de serie met inhoudelijke content altijd goed uit te laten blinken, zo ook dit jaar.

Maar…

Helaas valt al snel op dat je ook dit jaar niet online kan racen op de Nintendo Switch. Een gemiste kans, want online-modi kunnen de speelduur flink verlengen. Bovendien is de Switch hiertoe prima in staat, dus waarom ontbreekt deze mogelijkheid voor het derde jaar op een rij? Gemakzucht lijkt hier het antwoord. Dat neemt overigens niet weg dat er nog wel flink wat game-modi aanwezig zijn. Een compleet seizoen racen, een uitgebreide carrièremodus, losse races en historische uitdagingen bieden alsnog aardig wat content. Door het gebrek aan goede multiplayer-opties doet de Switch-versie echter wel flink onder ten opzichte van de andere versies. Ook een fatsoenlijke split-screen modus schittert opnieuw van afwezigheid. Het is mogelijk lokaal met verschillende Switch-systemen samen te spelen, maar dit maakt multiplayer een onnodige, logistieke nachtmerrie.

Audiovisueel

Het ‘onderdoen voor’ geldt uiteraard ook op visueel gebied, maar dat is logisch. Toegegeven, de Switch-versie ziet er gewoon prima uit voor wat de hybride console aan kan. Zowel op tv- als in handheld-modus draait de game soepel en oogt alles vrij scherp en realistisch. De graphics zijn een stap voorwaarts ten opzichte van de vorige delen. Nee, het is geen PlayStation 4-niveau, maar dat nemen we Milestone niet kwalijk. De filmpjes kennen soms nog wel eens lelijke gezichten en het gras had net wat realistischer mogen ogen, maar tijdens het racen ziet alles er gewoon goed uit. Ook het geluid is weer in orde met realistische effecten en een prima soundtrack.

Realisme ten top

Milestone slaagde er de afgelopen jaren al in om de MotoGP-serie enorm realistisch te maken, zo ook dit jaar. Voor sommige misschien net iets té realistisch en dat is goed om rekening mee te houden voor je het spel koopt. De game kent wat ondersteunende hulp-functies, zoals automatisch afremmen, maar MotoGP is niet voor beginnende gamers en zeker niet voor diegene die een meer arcade-achtige ervaring zoekt. Zet je hulp-functies uit, dan wordt de game extreem realistisch. Heerlijk voor de fans, en goed om te weten voor wie twijfelt. De controls zijn net als in voorgaande versies dik in orde. Misschien is de Joy-Con niet de perfecte controller voor het spel; de Switch Pro Controller is dan een prima alternatief.

Conclusie

MotoGP 20 doet vooral veel van hetzelfde en lijkt met name op grafisch gebied wat verder te zijn geoptimaliseerd. Inhoudelijk is er meer dan voldoende content en de game weet een goed niveau aan realisme neer te zetten. Het blijft echter enorm jammer dat er opnieuw geen online opties én fatsoenlijke split-screen mode aanwezig is.

Eindcijfer: 7,0