SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated krijgt releasedatum

Ik ben er klaar voor!

In 2003 kwam SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom al uit voor de GameCube. Vorig jaar werd bekend dat deze game een remake krijgt voor onder andere de Nintendo Switch en gister werd de releasedatum al geleaked via Xbox Live. Vandaag heeft uitgever THQ Nordic deze releasedatum door middel van een trailer dan ook bevestigd; SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated komt op 23 juni uit!

In SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated speel je als SpongeBob, Patrick en Sandy en neem je het op tegen de kwaadaardige Plankton. Je ontdekt in deze game de wereld van SpongeBob en verslaat allerlei gekke robots. Ook werd er eerder al bekend dat deze game een multiplayerstand krijgt.