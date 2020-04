Wist jij dat er een spel was dat je kan aansluiten op een naaimachine?

De mannen van Did You Know Gaming? hebben een nieuwe video gepubliceerd waarin obscure Mario-games worden besproken. In deze video krijgen we allemaal leuke feitjes te weten over de onbekendere spellen van de besnorde loodgieter. Wist jij bijvoorbeeld dat er een Mario spel bestaat dat je kan aansluiten op een bepaald type naaimachine? Bekijk de video hieronder.