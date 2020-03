Gigantosaurus: The Game beelden

Red de dino’s van de Giganto ondergang

In Gigantosaurus: The Game speel je als een van de vier kleine dino’s in een wereld vol met grote dino’s. Helaas is er een groot probleem, een meteoor blokkeert name de uitgang van de Giganto vulkaan.

Kunnen de vier vrienden samenwerken, de talloze puzzels oplossen en de meteoor uit de Giganto vulkaan verwijderen?

Twijfel je of het een spel voor jou is? Goed nieuws! Hieronder vindt je maar liefst 20+ minuten gameplay van Gigantosaurus: The Game. Kijk je mee?