[DN’s Five] De vijf leukste personages uit de Donkey Kong-familie

De vijf meest favoriete apen!

Onlangs introduceerde ik een gloednieuwe rubriek op Daily Nintendo: DN’s Five. In deze rubriek ga ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie de komende tijd voorzien van verschillende lijstjes met een top 5. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven.

Welke lijstjes kun je zoal verwachten in de DN’s Five? Dat verschilt per week en kan behoorlijk uiteenlopend zijn. Denk aan een lijstje met beste eindbazen ooit, de slechtste games aller tijden, noem het maar op. Deze week de vijf leukste personages uit de Donkey Kong-familie!

5. Swankey Kong

Swankey hebben we niet in veel games gezien, toch vind ik ‘m echt een geweldig karater hebben, echt zo’n gladde gozer! In Donkey Kong Country 2 is hij een quizmaster, waarbij hij je een aantal vragen stelt en waarmee je levens kunt winnen. Deed je dit niet goed, dan kon hij zo bloed irritant zijn. Zijn leuke eigenschappen zorgde ervoor dat ik zo vaak aan de quiz heb meegedaan. In Donkey Kong Country 3 is Swanky ook van de partij en runt hij een toko waarbij je ook allemaal mini-spelletjes kan spelen. Swankey heeft zo’n typisch karakter, dat het jammer is dat ie zo weinig aandacht heeft gekregen!

4. Kiddy Kong

Hoewel hij groot en zwaar mag lijken, is het gewoon nog een kind of om het een naampje te geven een soort van baby-volwassen aap. Het personage is zo grappig bedacht, dat ik ‘m toch echt in deze DN Five wilde hebben. We zagen Kiddy in Donkey Kong Country 3 voor de SNES en Donkey Kong Land III voor de Game Boy. In beide spellen was hij samen met Dixie Kong een van de belangrijkere hoofdrolspelers. En laat Donkey Kong Country 3 nu net een van mijn favoriete Donkey Kong-spellen zijn!

3. Donkey Kong

Noem z’n naam en bijna iedereen kent deze wereldberoemde aap. Er zijn zoveel spellen verschenen waarin hij een rol had, alsmede zoveel spellen die naar hem zijn vernoemd. Donkey Kong mag dan ook zeker niet ontbreken in deze top 5. Toch, hoe leuk ‘ie ook is, zijn er enkele andere personages uit de Kong-familie die ik net iets sterker vind. Aangezien hij wel net wat meer passie heeft dan Swanky en Kiddy Kong, komt hij voor mij op nummer drie. Zijn meesterlijke apengeluiden en stoere uiterlijk mag hij daar zeker dankbaar voor zijn.

2. Cranky Kong

In twee woorden het beste te omschrijven als een ouwe chagrijn, maar wel een die we in bijna alle DK-games voorbij zien komen. Vaak is deze oude aap wel behulpzaam en helpt hij de speler door informatie te geven of je bepaalde extra moves te leren, dat is zeker niet altijd het geval. Zo bleek hij in Donkey Kong Country 3 en in Donkey Kong Jet Race nog beste vijandig te zijn. Noem het vijandig, of misschien toch wat meer competitief. Wat maakt hem nou echt zo enorm leuk? Voor mij overduidelijk dat hij continu maar zeurt over dat vroeger alles beter was. En op sommige punten heeft deze oude rot daar best wel eens gelijk in!

1. Dixie Kong

Hopelijk kunnen apen goed tegen hun verlies, er kan er immers maar eentje de winnaar zijn. En dat is overduidelijk geworden: Dixie Kong. Dixie heeft charme, en daarnaast is het ook degene waarmee je bij veel geheime plaatsen kan komen door haar lange paardenstaart. Met deze staart kun je ook nog eens heel erg lang door de lucht zweven! Dixie heeft voor mij dusdanig veel charme, dat ik er altijd voor zorgde dat ik met dit aapje aan de vlag trok aan het einde van een level in Donkey Kong Country 3.

Wat is jouw persoonlijke top vijf?