Nintendo onderneemt actie tegen gebruikers in Dreams

De copyright strike die iedereen wel verwachtte.

Dreams is een heel speciaal spel op de Playstation 4: je kunt er alles in maken. Maak hele werelden met een reeks van handige 3D tools en maak je eigen levels en karakters. Dit platform werd al snel gebruikt om populaire franchises te herbouwen (denk aan Sonic, Fallout en nog veel meer games.) Zoals je misschien al zou denken stroomde Dreams langzaam vol met auteursrechtelijk beschermde content. Mensen hebben dus de tools in Dreams gebruikt om verschillende Nintendo karakters en levels na te maken, waar Nintendo duidelijk helemaal niet blij mee is.

Nintendo is dus langzaam maar zeker alle Nintendo content uit het Dreams platform aan het halen. De eerste pechvogel is de Twitter gebruiker Piece_of_Craft, de maker van een Mario model in Dreams. In een mail die hij heeft ontvangen, staat Nintendo genoemd als het bedrijf die zijn creatie offline heeft gehaald.

Na dit voorval is het zeker dat geen Nintendo content meer veilig is op het Dreams platform. Terecht of niet terecht? Laat het ons weten in de reacties!