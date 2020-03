MazM: Jekyll and Hyde aangekondigd voor Nintendo Switch

Uitgever CFK maakt bekend dat we MazM: Jekyll and Hyde binnenkort ook op Nintendo Switch mogen verwachten.

MazM is een uniek project dat literatuur tot leven brengt als een interactieve en filmische games met knappe illustraties en een meeslepende soundtrack. Jekyll and Hyde is de tweede titel in hun reeks en werd al eerder uitgebracht op mobiel.

Net zoals de klassieker uit 1886, speelt het spel zich af in het negentiende-eeuwse Londen. Deze game dompelt je onder een – al dan niet bekend – mysterieus avontuur dat je niet snel zal loslaten.

MazM: Jekyll and Hyde zal vanaf 2 april 2020 in de Nintendo eShop beschikbaar zijn.

Bekijk de trailer: