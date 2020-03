[Preview] Animal Crossing: New Horizons

Jorden en ik mochten bij Nintendo alvast een uurtje spelen om kennis te maken met het spel. Hoe hebben wij het spel ervaren? Je leest het hier.

Tijdens onze speelsessie mochten we in drie save-files duiken. Het eerste gedeelte is in het begin van het spel waar je net bent aangekomen op het onbewoonde eiland. Bij dit stukje in de game heb je nog amper spullen en zul je zelf meubels en kleding moeten maken of kopen. We kregen de taak om een polsstok te maken om zo meer van het eiland te zien. Dit doe je door bomen te hakken met je bijl, die makkelijk te breken was. Later zul je de bijl nog kunnen upgraden naar een sterke variant. Bij het hakken van bomen komt hout vrij. Dit kan je gebruiken om voorwerpen te maken waaronder de polsstok. Nadat we het gebruiksvoorwerp hadden gemaakt konden we het – voor de rest nog lege – eiland verkennen.

Na kennis te hebben gemaakt met het begin gingen we door naar de tweede demo. In deze demo was er al meer beschikbaar in het spel. Zo stond het museum al overeind en werd ons eiland steeds meer bewoond door schattige diertjes. Het museum is erg groot en mooi geworden; een puur genot om naar te kijken. Na een wandeling door het vernieuwde museum gingen we verder het eiland verkennen. Er waren namelijk al een hoop nieuwe dingen. Zo stonden er buiten al allemaal voorwerpen waardoor de sfeer er nog beter in zat. De Able Sisters zijn ook weer van de partij en hebben een winkel waar je allerlei kleding kan kopen. Na een paar minuten konden we in deze demo ook de co-op modus uitproberen. Jorden en ik konden nu tegelijk spelen op hetzelfde eiland. De leider van het team kan met de diertjes praten en spullen oppakken. De tweede speler zal je ook volgen als de teamleider gebouwen in gaat. Wisselen van teamleider is super gemakkelijk; je hoeft enkel met je controller te schudden. Dan neemt een andere speler de rol over van teamleider en zul jij moeten volgen.

In de derde demo konden we aan de slag met terraforming. Dit is een nieuwe functie in Animal Crossing: New Horizons waarbij spelers zelf rivieren en land kunnen maken naar eigen wens. Je kunt met deze functie het eiland naar jouw wensen aanpassen. Of je nu een nieuw pad wilt maken, een extra vijver of een waterval, het kan allemaal.

In de video hieronder is 10 minuten van onze speelsessie te bekijken:

Animal Crossing: New Horizons lijkt een geweldige game te worden. De basis van Animal Crossing blijft vertrouwd, maar met alle nieuwe functies lijkt het nog beter te worden van de voorgaande spellen. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om naar het onbewoonde eiland te vliegen op vrijdag 20 maart.