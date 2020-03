Waan je in een andere wereld in Void Terrarium

NISA bracht het nieuws naar buiten dat Void Terrarium deze zomer naar de Nintendo Switch zal komen. Het spel gaat over een verlaten wereld, waar nog slechts één overlevende is: het meisje Toriko. Zij ziet er bijzonder uit vanwege een schimmel die uit haar oog groeit. Ze wordt verzorgt door een robot die haar in leven probeert te houden. Zo heeft ze aandacht, medicijnen en voeding nodig waar de robot voor moet zorgen. De typische muziek en prachtige beelden geven goede hoop dat dit zomaar eens een Japans juweeltje kan worden.

Vera

Heyhoi! Mijn naam is Vera, 29 jaar en woonachtig in Rotterdam. Mijn werk is dag in dag uit met dieren bezig zijn, een ware droom! Daarnaast heb ik mijn hobby's schrijven en gamen kunnen bundelen door mee te mogen schrijven bij Daily Nintendo.