Terugkeer Okami toch niet zeker

Kamiya’s video van afgelopen oktober was op niets gebaseerd. Een Okami 2 is weer een verre droom.

In oktober afgelopen jaar tweette Ikumi Nakamura een korte video waarin Hideki Kamiya zei dat Okami terug zou komen. Toen er ‘Really?’ gevraagd werd, antwoordde Kamiya bevestigend. Dit leidde tot een hype bij fans van het originele spel.

Nu blijkt echter uit een interview van GameXplain dat de terugkeer van Okami helemaal niet zeker is. Kamiya onthulde dat de video is gemaakt terwijl er niets beslist was over de toekomst van de serie. Kamiya deed dit voornamelijk om zijn interesse kenbaar te maken. Ondanks dat dit niet betekent dat een Okami 2 onmogelijk is, werkt Platinum Games er op dit moment niet aan.

Kamiya liet weten dat, als er genoeg vraag is naar een sequel, Capcom misschien overgehaald kan worden.