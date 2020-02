Twee nieuwe Japanse commercials voor Animal Crossing: New Horizons

Nintendo bereidt ons voor op de eerste dagen van ons eilandleven.

Na de Nintendo Direct van vorige week lijkt het nieuws voor Animal Crossing: New Horizons in een stroomversnelling te zijn geraakt. Terwijl fans de presentatie helemaal uitpluizen, verrast Nintendo ons met nieuwe gameplaybeelden. Dit keer zijn deze beelden in de vorm van twee nieuwe commercials, die Nintendo tevens op zijn YouTube-kanaal heeft geplaatst.

De eerste trailer richt zich vooral op het maken van je eigen gereedschappen. Zo zien we hoe iemand op haar eigen werkbank een springstok maakt om rivieren te doorkruisen en een ladder om kliffen te beklimmen. Daarnaast worden andere gereedschappen getoond zoals de bijl en vishengel.

In de tweede commercial staat vooral de ongerepte natuur van het eiland in het middelpunt. Als je voor het eerste het onbewoonde eiland betreedt, merk je al snel dat de omgeving erg verwilderd is; met verschillende soorten onkruid die de grasvelden overwoekeren. Zodra je aankomt kun je dit alles echter als goed materiaal gebruiken om meubels en andere zaken te bouwen.

De nieuwe commercials zijn hieronder te zien. Animal Crossing: New Horizons verschijnt op 20 maart 2020 voor de Nintendo Switch.