[Review] King Lucas

De unieke retro-platformer King Lucas brengt het klassieke ridderverhaal op humoristische wijze naar de Nintendo Switch.

King Lucas – een indiegame van het Spaanse DevilishGames – is een rechtdoorzee platformer waar jij als dappere en vooral goedhartige ridder de in zijn kasteel verdwaalde geliefden van koning Lucas zoekt. Kent hij de weg in zijn eigen burcht niet? Niet meer. Het kasteel is niet alleen belachelijk groot, maar ook behekst.

Daarom liggen de meer dan duizend – 1223 om precies te zijn – kamers plots willekeurig naast elkaar en zijn ze overspoeld met kwaadaardige monsters. Jouw voorgaande collega-ridders zijn dan ook nooit teruggekeerd van deze opdracht. Dat klinkt als de ultieme motivatie om aan jouw queeste te beginnen!

Zoals vaak start alles met een misverstand

De koning doet een oproep aan alle moedige ridders in zijn land. Hij looft een grote beloning uit voor wie zijn dochters kan vinden. Ze zijn verloren gelopen in het kasteel en nu zijn vrouw hem heeft verlaten voor een naburige vorst, betekenen de prinsessen alles voor hem.

Jij weet niets van koning Lucas’ smeekbede en wandelt per toeval langs het kasteel. De koning richt meteen al zijn hoop op jou, want nog niemand heeft zijn dochters teruggebracht. Hoewel je eerst vriendelijk wil weigeren, kan je uiteindelijk niet anders dan toch even te gaan kijken.

Al snel ontdek je dat de koning meer dan één verzoek voor jou heeft. Zo wordt een kleine klus onverwachts een groot avontuur.

Speurtocht in een onvoorstelbaar groot kasteel

Het kasteel van koning Lucas telt meer dan duizend kamers, waarvan je er na elke opdracht meer vrijspeelt. Let op: de ruimtes die je al hebt bezocht, veranderen na een level ook van volgorde. Voor je eerste missie is het aantal nog beperkt tot 24 kamers. Dat behapbaar overzicht is een luxe die je vrijwel meteen verliest.

De uitdaging van deze game zit in het verkennen van het gigantische kasteel, want de unieke en altijd variërende levels zijn best eenvoudig. Net zoals de besturing: je kan enkel rennen, springen of aanvallen. De vreemde wezens of bazen die je onderweg kruist zijn doorgaans makkelijk te verslaan, maar richten toch heel wat schade aan als je jouw wapens en uitrusting niet verbetert. Dat doe je bij de smid of de heks die je meermaals lukraak tegenkomt.

Verder ontmoet je tijdens jouw zoektocht ook een handvol – vaak hilarische – kasteelbewoners die je met plezier de sappigste roddels vertellen over waarom de koningin nu precies vertrokken is.

Stijlvol en schattig spel dat (soms) krachtig is in eenvoud

Je kan altijd discussiëren over hoe je een game beoordeelt, maar één ding staat vast: King Lucas ziet er fantastisch uit. De game kiest voor een simpele 2.5D-stijl met smaakvolle accenten en schattige, cartoonachtige personages. Het design is een streling voor het oog en steunt grotendeels op het principe ‘Less is more’. Dat geldt ook voor de soundtrack. De muziek blijft steeds op de achtergrond, maar is bepalend voor de sfeer van het spel.

Toch is eenvoud niet altijd een compliment. Je voelt dat er veel onbenut potentieel zit in de gameplay. De bewegingen zijn eerder traag en soms zelfs onhandig. Bovendien missen de gevechten diepgang, zowel bij de kleinere tegenstanders als de bazen.

Wat weegt nu het zwaarst? Een bijzonder grappige plot, knappe visuals en een goede soundtrack of de minder vloeiende, maar al met al geen slechte gameplay? Omdat je King Lucas in de Nintendo eShop kan kopen voor de spotprijs van 4,99 euro, hang je beter het meeste gewicht aan die eerste argumenten.

Conclusie

Wat mag je van King Lucas verwachten? Het is een erg mooie game met een bescheiden, maar goede soundtrack. Voor de kleine prijs die je neertelt, krijg je een degelijke platformer die uren spelplezier garandeert en je vaak luidop laat lachen. Ja, de gevechten zijn eerder oppervlakkig en de gameplay staat niet helemaal op punt. Toch brengen die mindere punten het spel niet uit balans. Als je de prijs-kwaliteitsverhouding zou moeten beoordelen, slaagt King Lucas alvast met grote onderscheiding.

Cijfer: 7,4