Actieshooter Ruiner ook naar Nintendo Switch

Ontwikkelaar Reikon Games en uitgever Devolver bevestigen de komst van topdown-actieshooter Ruiner naar Nintendo Switch.

Welkom in het jaar 2091! In Ruiner, een razendsnelle en karaktervolle shooter, speel je als een zwijgzame psychopaat die – samen met een mysterieuze hacker – zijn ontvoerde broer wil vinden. Daarom trek je ten strijde tegen het corrupte systeem in de futuristische stad Rengkok.

Ruiner is een uitdagende, verhaalgedreven game die vooral uitblinkt op audiovisueel vlak. In deze dystopische cyberpunkwereld herken je een knipoog naar populaire manga zoals Ghost in The Shell of Akira en de perfect aangepaste soundtrack tilt het hele spel naar een hoger niveau.

Bekijk de trailer:

Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Maar als we de aankondiging geloven, mogen we Ruiner ‘heel binnenkort’ op Nintendo Switch verwachten.

Wij houden jullie alvast op de hoogte!