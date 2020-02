Overdragen van opgeslagen gegevens wordt uiteindelijk mogelijk in Animal Crossing: New Horizons

Voorheen leek deze functie permanent geblokkeerd te worden.

Gister werd tijdens de Animal Crossing: New Horizons Direct bevestigd dat spelers eenmalig hun opgeslagen gegevens van de aankomende Animal Crossing kunnen terugplaatsen als hun Switch verloren of beschadigd is. De cloud-opslagfunctie van Nintendo Switch Online zal namelijk niet werken met New Horizons, hoogstwaarschijnlijk om vals spelen te voorkomen. Fans waren echter nog niet helemaal tevreden, aangezien eerder is bevestigd dat de mogelijkheid tot het overzetten van gegevens tussen twee Switch-consoles niet beschikbaar zal zijn.

Daar komt nu echter verandering in. Volgens de website van Nintendo zal de functionaliteit om opgeslagen gegevens over te dragen van het ene naar het andere Nintendo Switch-systeem uiteindelijk wel beschikbaar worden. Hierdoor kunnen spelers die bijvoorbeeld een nieuw systeem kopen of wisselen tussen hun gewone console en een Switch Lite hun opgeslagen gegevens blijven gebruiken. Wanneer deze functionaliteit wordt uitgerold, is nog niet precies bekend. Volgens de site zal dat ergens dit jaar gebeuren.

Deze game heeft momenteel geen ondersteuning om opgeslagen gegevens over te dragen van het ene naar het andere Nintendo Switch-systeem. Later dit jaar komt er voor Animal Crossing: New Horizons echter wel een functie waarmee gebruikers en opgeslagen gegevens overgezet kunnen worden naar een ander systeem. Animal Crossing: New Horizons-spelpagina, officiële website Nintendo

