Volledig silhouet van nieuwe Pokémon onthuld

De volledige schaduw van de nieuwe mythische Pokémon is bekend!

Van het Japanse tijdschrift CoroCoro werd onlangs een kleine sneak peek gedeeld van de nog onbekende Pokémon. Op Twitter heeft het Pokémon-account alvast de volledige silhouet gedeeld. De bekendmaking zal op 27 februari plaatsvinden. Op die dag is immers de Pokémon Day, waar de hele dag draait om de virtuele monsters. In Pokémon Go kunnen trainers vanuit de hele wereld Pikachu’s en Eevee’s vinden met feesthoedjes. Daarnaast kunnen trainers ook het gevecht aan gaan met de gepantserde Mewtwo in de raids. Bekijk de tweet hieronder.