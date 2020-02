[Review] Reknum

Kruip in de huid van een prinses in dit mengsel van een 8- en 16-bit avontuur.

Reknum werd begin dit jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het spel is een actie-platformer in, zoals de makers het noemen, een 8- tot 16-bit stijl. In de eShop zijn inmiddels veel van dit soort spellen te vinden, de vraag is dan ook of het Reknum lukt boven andere titels uit te steken.

Op avontuur met een prinses

In Reknum kruip je in de huid van prinses Cheri. Zij moet door zes verschillende gebieden reizen en het opnemen tegen de nodige eindbazen. De verschillende gebieden zijn op hun beurt weer opgedeeld in verschillende delen (levels), welke je volledig vrij kan onderzoeken. De verschillende levels zitten vol vijanden die je kan aanvallen met 2 verschillende wapens: je zwaard of pijl. Daarnaast kennen levels de nodige platform-elementen en zul je regelmatig op, over en langs verschillende platformen moeten springen. Door schatkisten te vinden kun je kristallen verzamelen. Deze kristallen maken jouw vaardigheden beter, zoals sneller rennen en hoger springen. Dat klinkt allemaal vrij basic, en eigenlijk is dat het ook. Reknum doet niets heel veel nieuws, dan is de vraag of wat het doet dan wel goed is.

Niet moeilijk, (soms) wel frustrerend

Allereerst valt op dat zeker de eerste vier werelden niet al te moeilijk zijn. Vijanden vormen nauwelijks een bedreiging en uitzoeken waar je heen moet is niet nodig. Toch zul je niet altijd even snel door de verschillende levels heen gaan. Terwijl je veelvuldig geraakt kan worden door vijanden voordat je dood bent, hoef je slechts één keer een vuur aan te raken of onder een steen te komen om direct dood te zijn. Dat komt niet alleen wat onlogisch over, het gebrek aan save-points kan dat af en toe behoorlijk irritant maken. Verschillende, vrij eenvoudige levels, heb ik wel 10 keer opnieuw moeten doen omdat je na 15 minuten per ongeluk in een vlam springt of net mis springt over een flauw geplaatst obstakel. Doordat deze levels verder weinig uitdaging boden, werd het opgegeven moment vervelend om weer opnieuw vanaf het begin te gaan spelen. Gelukkig zijn er ook kortere levels waardoor je niet continu heel lang alles opnieuw hoeft te spelen.

Zoals eerder aangegeven kun je in dit spel veelvuldig schatkisten vinden en kristallen verzamelen. Hiermee verbeter je jouw vaardigheden, maar dit is slechts voor het betreffende level. Een wat onlogisch keuze, het neemt immers het gevoel van het sterker maken van je personage door de gehele game heen weg.

Variatie

Reknum kent in totaal 6 verschillende gebieden welke zoals aangegeven zijn opgesplitst in verschillende levels. De verschillende gebieden zijn gelukkig lekker gevarieerd en elk gebied introduceert weer wat nieuwe elementen. Terwijl de eerste gebieden wat eenvoudig en simpel zijn, worden deze later duidelijk interessanter. Ook de baasgevechten zijn leuk uitgewerkt en kunnen soms een flinke uitdaging vormen. Het spel is met een uur of zes geheel uit te spelen en daarmee heb je alles ook meteen gehad. Wel kun je de speelduur verlengden door gebieden volledig te onderzoeken. Tegenover de wat kortere speelduur moet echter wel de prijs van nog geen 5 euro worden gezet.

Audiovisueel

Op audiovisueel gebied biedt Reknum weinig bijzonders. Alles oogt op zich prima, in een stijl welke zich tussen het 8- en 16-bit tijdperk bevindt. Niets springt er enorm bovenuit en helaas zijn ook enkele slordigheidsfoutjes aanwezig. Vijanden verdwijnen normaal gesproken als je ze hebt verslagen, maar wanneer dit net op een springveer gebeurt, blijven ze ‘dood’ zweven. Wellicht zul je dit niet vaak gaan zien, maar dergelijke glitches ogen slordig. Het geluid doet verder zijn ding maar ook dit is niet al te bijzonder. Wel kent elk gebied aparte muziek, maar daar staat tegenover dat de geluidseffecten bij alles wat je kapot maakt of verslaat, telkens hetzelfde zijn.

Conclusie

Reknum is al met al best een aardige actie-platformer geworden met een paar onlogische keuzes, zoals met name het gebrek aan save-points. Het soms veelvuldig opnieuw moeten beginnen stelt je geduld op de proef. De speelduur is niet al te lang, maar zeker de latere levels worden wel echt leuk en er is voldoende variatie. Met name de relatief lage prijs van net geen 5 euro zorgt ervoor dat de game toch een ruime voldoende verdient.

Eindcijfer: 7.0