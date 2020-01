Nintendo kondigt de limited edition Animal Crossing New Horizons Switch aan

Ik ga op vakantie en ik neem mee…

Nu we langzaam dichterbij de releasedatum komen voor Animal Crossing New Horizons, lijken er steeds meer accessoires onthuld te worden in het thema van het spel. Naast de verschillende Animal Crossing Switch accessoires is er nu ook nog een officiële limited edition Switch aangekondigd.

Deze Switch is geheel in de stijl van de nieuwe Animal Crossing titel en komt samen met een digitale downloadcode voor het spel.

Hieronder kun je het systeem in al zijn glorie bekijken:

Deze editie kost 330 euro, heeft een releasedatum van 20 maart 2020 en is vanaf vandaag te preorderen op verschillende websites. Wees er snel bij en reserveer je exemplaar voordat het te laat is!

Ga jij deze nieuwe Switch in huis halen of hou je het bij je eigen Switch? Laat het ons weten in de reacties!