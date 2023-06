Sentimental Death Loop aangekondigd voor de Switch

Probeer jezelf te redden uit de eindeloze wanhoop

Er is nieuws gekomen voor een avontuur waarin tijdreizen centraal staat, met een door wanhoop gedreven verhaal. Het spel van ontwikkelaars Qureate en Ixill zal op 6 juli uitkomen.

De afbeelding doet je misschien denken dat het een simpel avontuur wordt met wat tijdreizen voor de sier. Niets is minder waar als je er achter komt dat een normale dag bij je beste vriendin uitloopt op je dood. Je volgt Noa, ze is jarig en haar goede vriendin Nemu geeft daarom een feestje om het te vieren. Echter, bij Nemu thuis lopen dingen toch anders dan verwacht en wordt Noa vermoord. Elke keer weer gaat ze een kleine stap terug in de tijd en moet ze proberen te ontsnappen aan haar gewisse dood.

Wat betreft gameplay is het vooral op zoek gaan en ontsnappen. Zoek het huis af naar clues en items om meer informatie te krijgen en puzzels op te lossen. Het is jouw doel om met het tijdreizen en de juiste acties te ontsnappen terwijl Nemu je op de hielen zit. Lijkt het spel je interessant of toch maar een trailer afwachten? Je kunt de officiële website hier terugvinden.