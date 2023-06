Master Detective Archives: RAIN CODE krijgt game mechanics-trailer

Ontdek de game mechanics van dit detectivespel!

Met de release van Master Detective Archives: RAIN CODE in aantocht was het tijd om de gameplay in de spotlight te zetten. In onderstaande trailer worden de game mechanics uitgelicht. Zo leer je dat als je een case heb aangenomen hoe je kan zoeken naar aanwijzingen. Dat kan met ouderwets zoekwerk of door je krachten te gebruiken. En dat is niet alles wat er getoond wordt, kijk daarvoor zelf de trailer om te zien of het wat voor je is. De game verschijnt op 30 juni 2023 voor de Nintendo Switch. In de Nintendo eShop gaat de game voor €59,99 over de toonbank en er is ook een Digital Deluxe Edition. Tevens is er een fysieke versie te koop.

Master Detective Archives: RAIN CODE is een dark fantasy-mysterie waarin je misdaden onderzoekt met Yuma, die last heeft van geheugenverlies, en Shinigami, een geest die hem achtervolgt. Als Yuma moet je aanwijzingen zoeken om de onopgeloste zaken op te lossen. Wanneer je denkt het antwoord te weten, roept Shinigami een rijk op dat de plaats delict aan de waarheid koppelt. In dit Mystery Labyrinth zullen Mystery Phantoms proberen jou te dwarsbomen. Dit doen ze door onwaarheden en tegenstrijdigheden op jou af te gooien. Aan jou de taak om dat alles te doorzien.

