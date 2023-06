Koa and the Five Pirates of Mara verschijnt eind juli op de Nintendo Switch

Ga op avontuur om de gestolen schatten terug te krijgen!

Misschien herken je de naam Koa and the Five Pirates of Mara nog wel. Deze 3D-puzzel-platformspel had eigenlijk vorig jaar op de Switch moeten verschijnen, maar helaas is dit niet gelukt. Inmiddels heeft de game een nieuwe releasedatum gekregen, namelijk op 27 juli. Switch-bezitters hoeven dus niet heel lang meer op deze titel te wachten. Ondanks dat is de prijs en bestandsgrootte momenteel nog onbekend aangezien het spel nog niet in de Nintendo eShop staat.

Koa and The Five Pirates of Mara is een 3D-puzzelplatformer die zich in de wereld van Summer in Mara afspeelt. In het spel ga je samen met Koa en haar beste vriend Napopo op avontuur om gestolen schatten terug te krijgen. Tevens bevat de game maar liefst acht werelden met elk een eigen thema. Zo kun je bijvoorbeeld plezier maken op het strand of het veel te warm hebben in de buurt van een vulkaan. Bovendien zijn er meer dan genoeg schelpen te verzamelen, welke je onder andere in kunt wisselen voor items en kledingstukken. Gaat het jou lukken om schatten terug te vinden?

Ben je benieuwd geworden naar Koa and the Five Pirates of Mara? Bekijk dan onderstaande trailer!