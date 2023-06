21% meer nieuwe releases dan vorig jaar

Het gaat prima met de Switch!

De Switch is onderhand al wat jaartjes oud. Wanneer wordt de opvolger aangekondigd? Hoe lang zal de console nog goed mee kunnen doen met de competitie? Nou, over dat soort vragen hoeven we ons geen zorgen over te maken. De console heeft dit jaar al 21% meer nieuwe releases gezien dan afgelopen jaar!

Het nieuws komt van video game industrie analyst Mat Piscatella. Naast de groei voor de Switch zien de Playstation (22%) en Xbox (13%) ook een groei in nieuwe releases. Waar het precies door komt is nog maar de vraag, maar het geeft wel aan dat het aanbod van games alleen maar toeneemt, in plaats van afneemt.

Voor de Switch zijn het dit jaar grote games zoals Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, Metroid Prime Remastered, Fire Emblem: Engage, Octopath Traveler II, en natuurlijk ook de recente Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Daarnaast ook andere titels en reveals zoals Pikmin 4 en Persona 5 Tactica tonen dat de console nog genoeg nieuwe games krijgt.

Hou je het nog allemaal bij met al die releases of onderhand al een ’to-do’ lijst gemaakt? Welke game is tot dusver echt jouw favoriet van 2023? Deel het hieronder!