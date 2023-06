Triangle Strategy ontvangt update (versie 1.1.0)

De update voegt een nieuw hoodstuk en replay-features toe.

Op 4 maart 2022 bracht Square Enix zijn HD-2D turn-based tactics game Triangle Strategy uit. Nu kunnen de fans een kleine bonus krijgen voor hun tijd en moeite die ze in de game hebben gestoken.

De update met versie 1.1.0 is namelijk nu reeds beschikbaar voor Triangle Strategy. Deze voegt een paar verschillende functies toe. Voor degenen die de grote gebeurtenissen van het verhaal opnieuw willen beleven, zijn er replay-opties voor zowel de hoofdstukken als de gevechten. Maar de update bevat ook een extra epiloog. Dit bonushoofdstuk verschijnt op het titelscherm, maar alleen als je de Serenoa-route van Triangle Strategy hebt voltooid. Als je het spel nog niet hebt gespeeld of het maar één keer hebt doorgespeeld, zal deze optie niet beschikbaar zijn. De Serenoa-route is de “Golden Route” van Triangle Strategy, waar het hoofdpersonage Serenoa een mogelijkheid vindt om alle grote mysteries en conflicten rond de lange oorlog op te lossen. Als je dat doet, speel je dit nieuwe extra hoofdstuk vrij.

Naast content-updates zegt Square Enix ook dat er enkele aanpassingen zijn gedaan om herhaalde playthroughs soepeler te laten verlopen. Zo zal je sneller tekst kunnen skippen en zal de buit die vijanden achterlaten ook verbeterd zijn. Dat is mooi, want veel spelers die voor de “Golden Route” gaan, zullen het spel meer dan waarschijnlijk een tweede keer moeten doorspelen.

Triangle Strategy is een noemenswaardige, solide tactische ervaring gebleven. Er is nog niks gekend van een mogelijk vervolg. Toch biedt deze update na meer dan een jaar een aantal zoethoudertjes voor de fans die hier veel tijd in hebben gestoken. Triangle Strategy kreeg in onze review een 8,9 van Patricia. Ga je deze game terug opnemen? Laat het ons weten in de comments.