Persona 5 Tactica komt naar Nintendo Switch

Het is inmiddels bevestigd door ATLUS.

Tijdens de Xbox Showcase eerder deze week werden we getrakteerd op een trailer van Persona 5 Tactica. Nu heeft ATLUS bevestigd dat de tactische RPG ook naar andere platformen komt, waaronder Nintendo Switch. Bekijk de trailer, inclusief de bevestiging dat de game naar de Switch komt, hier:

Persona 5 Tactica is een tactische RPG die zich afspeelt in het Shin Megami Tensei-universum. Deze versie van Persona 5 staat los van de originele Persona 5 uit 2016; wat tevens het zesde deel is in de Persona-reeks. Persona 5: Dancing in Starlight is een ritmespel uit 2018 dat weer losstaat van de echte Persona 5. Die laatste game kreeg in 2019 dan wel weer een update in de vorm van Persona 5: Royal. Uiteraard niet te verwarren met Persona 5 Strikers uit 2021; die game was een crossover met Dynasty Warriors. Duidelijk, toch?

Je speelt in Persona 5 Tactica The Phantom Thieves terwijl zij een volledig nieuw avontuur aangaan in een wereld die geteisterd wordt door een tiran. Uiteraard komen de Personas waar de reeks bekend om staat weer terug, maar nu in een tactisch jasje. Persona 5 Tactica staat gepland voor een release op 17 november 2023.

Persona 5 Tactica is niet de enige Persona-game die is getoond, maar de remake van Persona 3 is vooralsnog niet aangekondigd voor Nintendo Switch. Nintendo Everything merkte op dat een retailer Persona 3 Reload wel gemeld had staan voor de Switch, maar die pagina is inmiddels offline gehaald.

Ben jij een Persona-fan en kan je niet wachten om aan Tactica te beginnen? Laat het weten in de comments!