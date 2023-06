LEGO 2K Goooal! genoemd door Koreaanse keuringsdienst

Is dit de tweede LEGO 2K-sporttitel die we kunnen verwachten?

De Koreaanse GRAC (Game Rating and Administration Committee) heeft LEGO 2K Goooal! genoemd op hun website. Zo merkt Gematsu op. Na LEGO 2K Drive lijkt dit nu de volgende sporttitel die 2K uit mag geven voor de Deense blokjesbouwer.

In februari 2022 gaf VGC al aan dat 2K de rechten had binnengehaald om LEGO-games te ontwikkelen en uit te geven. Uit het bericht bleek dat 2K zou werken aan een voetbal-game en daarna een racegame uit zou brengen. Als laatste zou er nog een ‘populaire sport’ de LEGO-behandeling krijgen. En hoewel die volgorde iets lijkt aangepast – LEGO 2K Drive is immers vorige maand uitgekomen – ziet het ernaar uit dat voetbal nu inderdaad de volgende is.

LEGO 2K Goooal! moet ontwikkeld worden door Sumo Digital (Team Sonic Racing). Behalve dat weten we nog niet veel. Het ziet er wel naar uit dat het bericht van VGC dus klopt, aangezien dit nu de tweede titel is in dat bericht dat werkelijkheid moet worden. Uiteraard is het nog even wachten op een officiële aankondiging.

Vorige maand gaf deze redacteur LEGO 2K Drive een 8,0. De grote hoeveelheid content en de flauwe humor worden gewaardeerd, terwijl technische gebreken en de aanwezigheid van microtransacties het spel een beetje tegenhouden. Gaat LEGO 2K Goaal! het nog beter doen? Laat ons jouw voorspellingen weten in de comments.