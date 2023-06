DS klassieker Might & Magic: Clash of Heroes komt volgende maand naar de Switch

De turn-based RPG maakt een terugkeer!

Voor sommigen geen verrassing, maar na de reveal in april hebben we nu de officiële aankondiging. Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition komt naar de Switch op 20 juli.

Het spel was oorspronkelijk uitgebracht voor de DS maar komt nu verbeterd naar de Switch. Het spel is een turn-based strategy/puzzel game, met nu ook mooi wat verbeteringen. Het spel is geen rework en zal echt het origineel in acht houden. Daarom zal het vooral ook gaan om visuele verbeteringen. Daarnaast zal ook de “I am the Boss” DLC in de Definitive Edition zitten. In een trailer hieronder kun je de announcement zien, met daarbij een goed beeld van de gameplay en verbeterde graphics.

Het spel komt dus 20 juli uit op de Switch en zal rond de 18 euro kosten. Ga jij het spel halen of toch iets te groot fan van het origineel om deze nieuwe versie nodig te hebben?