Agatha Christie – Murder on the Orient Express verschijnt 19 oktober

Kruip in de huid van Hercule Poirot en los deze spannende zaak op!

Vorige maand kondigde uitgever Microids een game rond het verhaal van Murder on the Orient Express aan. Dit wereldberoemde verhaal is in een nieuw jasje gestoken en komt eind dit jaar uit. Zojuist is bekendgemaakt dat Agatha Christie – Murder on the Orient Express op 19 oktober 2023 verschijnt. Het zal dan op de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc speelbaar zijn. Naast een digitale versie komt er ook een fysieke Deluxe Edtion uit. Deze editie bevat naast de fysieke game een artbook van 48 pagina’s, digitale soundtrack en een Orient Express ticket boekenlegger.

Deze hervertelling van het beroemde verhaal in Agatha Christie – Murder on the Orient Express speelt zich af in 2023. Het verhaal is in de basis hetzelfde, maar er worden wel wat nieuwe elementen toegevoegd. Zo zal het nieuwe personage Joanna Locke haar opwachting maken en is het geheel naar 2023 gehaald. In de game speel je als Hercule Poirot en moet je een moord op de wereldberoemde trein oplossen. Dit doe je natuurlijk met briljant denkwerk.

