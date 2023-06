McDonald’s Amerika brengt Game Boy Color-game uit

Wacht, wat? Welk jaar is het?

Dit is een nieuwsbericht dat je niet aan zag komen. McDonald’s in Amerika heeft zojuist een game uitgebracht om de verjaardag van een ijsje te vieren. Maar wat hier zo bijzonder aan is, is dat de game is uitgekomen op de Game Boy Color. Voordat je nu in paniekmodus een kalender gaat zoeken (omdat je denkt dat smartphones nog niet zijn uitgevonden), wees gerust. Het is inderdaad 2023.

We moeten Time Extension wel echt even bedanken voor het brengen van dit nieuwtje. Want hoewel het geen nieuws is dat er nog spelletjes ontwikkeld worden voor de Game Boy Color, gebeurt het niet vaak dat een corporatie als McDonald’s dit doet. Waarschijnlijk leek het ze leuk om een spel te hebben dat gespeeld kan worden op een console die net zo oud is als het ijsje zelf.

Grimace’s Birthday is ontwikkeld door Tom Lockwood en Bryan Taylor. Het is een 2D-platformer die je in je browser kunt spelen, maar er is ook een ROM uitgebracht om de game op een Game Boy Color te laden. Hier heb je uiteraard wel de juiste hardware voor nodig. De game is in ongeveer een kwartiertje uit te spelen, dus zeker even het proberen waard.

In de woorden van Geoff Keighley: dit stond vast niet op je Summer Game Fest-bingokaart. Ga jij de game een kans geven? Laat het ons weten in de comments!