Ghost Trick: Phantom Detective heeft een demo

En die is al gelijk speelbaar!

Tijdens de Capcom Showcase hebben we een uitgebreide demonstratie gekregen van Ghost Trick: Phantom Detective. En het mooiste: jij kunt dat nu ook spelen! De game heeft namelijk een demo die nu is te downloaden.

Regisseur Shu Takumi gaf de demonstratie waarin hij liet zien wat we allemaal kunnen doen in de game. Mocht je niet bekend zijn met Ghost Trick: Phantom Detective; het is een detective-spel waarin je jouw eigen moord moet oplossen. Dit doe je door als spook objecten over te nemen en mensen te laten schrikken. Het is een bijzonder idee dat de game op de Nintendo DS een cultstatus heeft gegeven.

Bekijk de presentatie van Takumi-san hier:

Ghost Trick: Phantom Detective staat gepland voor een release op 30 juni. Dat is al snel! Kijk jij uit naar deze release? Heb jij het origineel gespeeld op de Nintendo DS? Laat het weten in de comments.