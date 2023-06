Everhood 2 aangekondigd voor Switch

Een rythmische RPG met psychedelische kleuren

Foreign Gnomes heeft een aankondigingstrailer de wereld ingestuurd waarmee ze Everhood 2 hebben aangekondigd. Everhood 2 is een rythmische actie RPG. Het is een vervolg op Everhood die in 2021 uitkwam.

In de psychedelische wereld van Everhood kies je de kleur van de ziel en neem je deel aan muzikale gevechten. Een mysterieuze raaf helpt jou om de mind dragon te bestrijden. Het spel zal onder andere naar de Nintendo Switch komen. Een releasedatum is nog niet bekend. Laat zeker weten in de reacties of je meegaat op dit muzikale avontuur!

Bekijk hieronder de aankondigingstrailer: