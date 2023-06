Drie oude Ace Attorney-games komen naar de Switch!

De afgelopen jaren konden Switch-bezitters al van meerdere Ace Attorney-games genieten. In 2019 verscheen Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, wat uit de eerste drie AA-games bestaat. Twee jaar later kwam ook The Great Ace Attorney Chronicles naar de Nintendo Switch. Dat zijn al een boel AA-games, maar er zijn er nog genoeg die niet op de Switch speelbaar zijn. Zo missen de twee Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth-spellen, waarvan de tweede in het verleden niet eens een Engelse lokalisatie heeft gekregen, en de tweede Ace Attorney Trilogy. En over dat laatste is nu nieuws verschenen.

Tijdens de Capcom Showcase van vannacht is er de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy aangekondigd. Deze collectie bevat Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies en Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirits of Justice. Hij zal ergens begin 2024 verschijnen voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc.

Kijk jij uit naar Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy? Laat het ons weten in de reacties!