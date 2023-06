Just Dance 2024 Edition komt naar de Nintendo Switch

Ik wil met iemand dansen, maar dan wel met bloemen!

Momenteel zitten we met z’n alle gezellig te kijken naar de Ubisoft Forward. Zoals je misschien al wel had verwacht verschijnt er net zoals voorgaande jaren ook dit jaar weer een gloednieuwe Just Dance op de Nintendo Switch. Hoewel het derde seizoen van Just Dance 2023 Edition nog moet beginnen, hield dit Ubisoft niet tegen om alvast het nieuwe dansspel, Just Dance 2024 Edition, aan te kondigen.

Er zijn trouwens meteen al vijf van de veertig nieuwe liedjes bekendgemaakt. Zo kunnen later dit jaar aan de slag met Flowers van Miley Cyrus, Tití Me Preguntó van Bad Bunny, How You Like That van BLACKPINK, I Want to Dance With Somebody van Whitney Houston en Sail van AWOLNATION. Ga jij op 24 oktober 2023 aan de slag met deze titel?

Wil je graag het eerste liedje al in actie zien of gewoonweg de aankondigingstrailer bekijken? Neem dan een kijkje naar onderstaande video!