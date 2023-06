Gameplay getoond van Prince of Persia: The Lost Crown

Én een stijlvolle animatietrailer!

Tijdens de Ubisoft Forward-presentatie liet de Franse uitgever nieuwe gameplay zien van Prince of Persia: The Lost Crown. Daarnaast stond er een stijlvolle animatietrailer voor ons klaar, helemaal in de stijl van de Into the Spiderverse-films.

De animatietrailer ziet er alvast goed uit.

En de actievolle gameplay-trailer doet daar een schepje bovenop.

Prince of Persia: The Lost Crown combineert de 2D-gameplay van de oude titels met de tijdbuigende krachten van de nieuwere games. Het moet een semi-openwereld worden waarin je nieuwe krachten leert om op nieuwe plekken te komen. Inderdaad, The Lost Crown moet dus een Metroidvania worden waarin je als speler terug gaat naar bekende plekken om nieuwe locaties te ontdekken.

Toen Prince of Persia: The Lost Crown afgelopen week werd aangekondigd, reageerde het internet niet enthousiast. Op dit moment is de aankondigingstrailer op het Youtube-kanaal van Nintendo de enige versie met meer likes dan dislikes. De game krijgt wat kritiek omdat het voor veel gamers niet de Prince of Persia-game is waar ze op hadden gewacht.

Wij kunnen in elk geval niet wachten tot 18 januari. Dan moet Prince of Persia: The Lost Crown uitkomen. Zie jij dit spel zitten? Laat het ons weten in de comments.