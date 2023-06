Een nieuwe teaser van Rayman in Mario + Rabbids Sparks of Hope!

Bekijk hier de nieuwe teaser van Rayman in Mario + Rabbids Sparks of Hope!

Tijdens Ubisoft Forward heeft Ubisoft een hele kleine teaser laten zien van de Rayman DLC in Mario + Rabbids Sparks of Hope. Ondanks dat het vrij kort was, zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd naar de terugkeer van Rayman!

In deze video zie je verschillende karakters voorbij komen, Rabbid Peach, Rabbid Mario en natuurlijk de grote ster Rayman hemzelf. Als je goed naar de video kijkt staat er rechts in beeld “Ontdek een nieuwe planeet”. We kunnen natuurlijk niet wachten om deze planeet te gaan onderzoeken.



Een stukje verder in de video staan Rayman, Rabbid Peach en Rabbid Mario in een soort van Hotel. Je kunt duidelijk merken dat Rabbid Peach niet heel blij is met Rayman, en het maar niks vind. Rabbid Mario stelt zich netjes voor, met daarbij de herkenbare humor.

Helaas is er niks qua gameplay te zien in de video, waar we wel een klein beetje op hadden gehoopt. We zullen nog even geduld moeten hebben tot eind 2023, want dan zal de DLC van Rayman in Mario + Rabbids Sparks of Hope uitkomen.



Ben jij net zo enthousiast als ik? Zit jij ook al jaren te wachten op nieuwe gameplay met Rayman? Laat het ons weten in de reacties!