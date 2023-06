Bekijk hier de Ubisoft Forward om 19:00 uur

Kijk mee naar wat Ubisoft voor ons in petto heeft!

Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd zal Ubisoft de Ubisoft Forward streamen. Tijdens deze livestream zullen verschillende games worden getoond die later dit jaar verschijnen. Ongetwijfeld worden er ook nieuwe games aangekondigd. Wat betreft Switch-titels is in elk geval bevestigd dat d Prince of Persia: The Lost Crown aan bod zal komen.