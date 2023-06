[DN’s Five] Zomerse Nintendo-games

Welke zomerse games speel jij?

Heb jij het ook zo warm? De komende periode ziet het er niet naar uit dat de temperaturen veel zullen dalen. Misschien helpen deze vijf zomerse games je wel een beetje? Ze zijn bijna allemaal speelbaar op de Nintendo Switch. Waar blijft toch die port van The Wind Waker…

5: Super Mario Odyssey

We trappen af met Super Mario Odyssey! Een perfecte game om de zomerse werelden eens op te zoeken. Woestijnrijk is misschien wel een beetje overdreven, maar wat dacht je van het Strandrijk. Een heerlijke plek om even te volleyballen of uiteraard wat maantjes te zoeken. Met de ondersteunende soundtrack kom je bovendien helemaal tot rust, toch?

4: The Legend of Zelda: The Wind Waker

Een ode aan deze prachtige game. De kleurrijke werelden, de heerlijke soundtrack en natuurlijk de zomerse sferen. Hoe mooi is het om een tocht te maken op zee. In The Wind Waker krijg je daar genoeg tijd voor. Pak deze game maar weer eens uit de kast, want er is nog geen Nintendo Switch-versie. Zou het dan toch dit jaar gebeuren?

3: Animal Crossing: New Horizons

Moet ik over deze game nog uitleg geven? Eigenlijk is iedere Animal Crossing-game geschikt om in de zomer te spelen. Lekker luieren op je zelfgemaakte eiland, beter kan niet. Maak het zo druk of rustig mogelijk als je zelf wil. De muziek doet in ieder geval alvast een flinke duit in het zakje. Zo krijgt iedereen toch zin in de zomer?

2: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Misschien niet een titel waar je direct aan hebt gedacht. Eigenlijk gaat het ook niet echt om Super Mario 3D World, maar meer om de andere game. Bowser’s Fury speelt zich namelijk ook af op een (zomers) eiland. Dat is ook te merken aan de soundtrack. Na al de chaos in het begin van de game, ontstaat er een oase van rust. Tenminste, voor zolang het duurt. Van onderstaand nummer krijg ik spontaan zin om de game weer op te pakken.

1: Super Mario Sunshine

Hoe kan het ook anders. Super Mario Sunshine zegt het al in de titel. De zon staat centraal en dat is vrijwel in de hele game ook terug te zien. Wat valt er niet leuk te vinden aan deze game? De moeilijkheid misschien, maar laat dat je vooral niet tegenhouden. Het is de enige game waar je Bowser kan horen praten, wist je dat?

Heb jij een beetje zin in de zomer gekregen? Ook al is dat niet misschien niet in de echte wereld. Er zijn genoeg games om je toch dat zomerse gevoel te geven zonder die zweterige hitte. Ik hoop wel dat je gamekamer een airco heeft. Het is wel een beetje een gemiste kans dat Nintendo geen van deze games in de aanbieding heeft gedaan tijdens hun Summer Sale.