Smushi Come Home krijgt verrassingsrelease op Switch

Het verhaal van een kleine schattige paddenstoel.

Tijdens de Wholesome Direct van dit jaar is onthuld dat Smushi Come Home naar de Nintendo Switch komt. Sterker nog, de game is inmiddels al uitgebracht want door de verrassingsrelease konden spelers direct met de game aan de slag. De bijbehorende launchtrailer van de game kun je hieronder bewonderen.

Smushi Come Home is een schattige verkennings- en platformgame. In deze game kruip je in de huid van Smushi, een kleine paddenstoel, die uit een bos komt om terug naar huis te gaan. Onderweg zal hij veel van de bosbewoners ontmoeten en helpen. Ontspannen verkenning en niet al te ingewikkelde puzzels moeten de game een rustgevende ervaring geven.