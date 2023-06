[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 24

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Dordogne

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 13 juni 2023

Dordogne is een verhaalgedreven avontuur waarin je het verhaal volgt van Mimi. Mimi is een jonge vrouw die het huis bezoekt van haar recentelijk overleden oma. Deze heeft vele brieven en puzzels voor haar achtergelaten. Om ze op te lossen zal Mimi de omgeving moeten verkennen en plekken bezoeken die veel waarde hadden voor haar en haar oma. Bewandel herinneringen, ontdek Mimi’s jeugd en de vele hartverwarmende kleine avonturen die zij en haar oma beleefden.

Fall of Porcupine

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 (tip: probeer ook eens de gratis demoversie!) – 15 juni 2023

Fall of Porcupine is een verhalende game die draait om de vogel Finley. Finley is een dokter en moet patiënten in het stadje Porcupine behandelen. Dit doet hij door met ze te praten en zo te achterhalen wat ze mankeert. De kwaal oplossen gaat vervolgens via een minigame waarin je wel je hoofd koel moet houden. Dat is onderdeel van het mooie maar zware leven als dokter. Dat is toch wel voldoende? Maar ja, dat stadje… Niet alles, is wat het lijkt. Er schijnen wat geheimen verborgen te liggen, maar wat? Dat ontdek je in deze game.

Alchemic Cutie

Prijs in de Nintendo eShop: €18,22 – 16 juni 2023

Alchemic Cutie belooft een heerlijk ontspannende RPG te zijn die zich afspeelt op een kleurrijk eiland met de naam Wimba. Dit eiland is trouwens best groot en daardoor is er meer dan genoeg te doen. Zo kun je geheime locaties verkennen en meer dan 4000 jelly’s ontdekken die over het hele eiland verspreid zijn. Als er een nieuw seizoen om de hoek komt kijken, zal Wimba nieuwe gebieden laten verschijnen, inclusief nieuwe voorwerpen. Daarbij kun je bevriend raken met de gekke bevolking door opdrachten uit te voeren en kun je met behulp van je fluit kun je speciale voorwerpen maken. Gaat het jou lukken om alles te ontdekken op dit eiland wat er te ontdekken valt?

