Race-RPG Resistor aangekondigd

PQube heeft tijdens Summer Game Fest Resistor aangekondigd. De game moet een unieke mix worden tussen racen, combat en een groots verhaal waarin de speler een open wereld moet ontdekken.

Bekijk hier de trailer:

Over de game:

A turbocharged narrative-driven adventure RPG featuring open-world exploration, stunt-infused racing, and explosive vehicular combat! Build up your team and unravel a twisting story as you compete to take down an oppressive mega-corporation and its enigmatic director.

Pqube over Resistor